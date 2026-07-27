Isabella Ferrari al Magna Graecia Film Festival

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Alle 21 in Arena sul Lungomare di Soverato appuntamento con Marco D’Amore e Isabella Ferrari che saliranno sul palco del Magna Graecia Film Festival per raccontarsi in una Conversazione d’Autore moderata da Carolina Di Domenico

TERZA giornata, oggi, della ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival in corso a Soverato fino al 1 agosto. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale.

La sezione Documentari è curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale è affidata a Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano.

Alle 21 in Arena sul Lungomare appuntamento con Marco D’Amore e Isabella Ferrari che saliranno sul palco del Magna Graecia Film Festival per raccontarsi in una Conversazione d’Autore moderata da Carolina Di Domenico. Per le 18 al Teatro Comunale la proiezione di Dom di Massimiliano Battistella, in concorso per la Sezione Documentari. Infine alle 19.30 Nyumba di Francesco del Grosso. L’incontro con il regista è il secondo della rassegna Bella come il Cinema.

Alle 21.30 per First Lights – Picentia Short Film Festival la proiezione del cortometraggio 120mm di Lorenzo della Pasqua. A seguire per la Sezione Opere Prime e Seconde Internazionali, My Father’s Shadow di Akinola Davies. A concludere la serata la proiezione di Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi con Massimo de Lorenzo.