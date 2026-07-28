Kevin Spacey e Lino Banfi insieme in spiaggia per il Magna Graecia Film Festival

1 minuto per la lettura

I due attori Kevin Spacey e Lino Banfi, in attesa di ricevere la colonna d’oro al festival di Soverato, hanno passato un pomeriggio insieme sotto il sole della Calabria

“Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”, è una delle citazioni più lette su social e web, sempre associata a strane circostanze che collegano mondi quantomai lontani tra loro. Così è accaduto al Magna Graecia Film Festival di Soverato dove il premio Oscar Kevin Spacey ha incontrato il nonno d’Italia Lino Banfi.

Il festival, giunto alla sua 23esima edizione, da anni accoglie star internazionali del cinema, alla kermesse quest’anno anche Can Yaman a infiammare il pubblico. In questi giorni per ricevere la Colonna d’oro è approdato sulla costa calabrese l’icona hollywoodiana e ospite d’onore Kevin Spacey.

All’Arena sul lungomare di Soverato, invece, stasera salirà sul palco Lino Banfi per ricevere la Colonna D’Oro e tenere una Conversazione d’Autore condotta da Antonio Capellupo. Durante l’incontro si ripercorrerà la straordinaria carriera di un attore, diventato una delle “maschere comiche” più note d’Italia.

Nel frattempo, il pomeriggio ha visto i due attori, in abiti informali (con tanto cappellino da baseball) insieme in un locale nel cuore del capoluogo calabrese, tra sorrisi e foto.

Dal festival un commento che dice tutto dello spirito di una rassegna che vuole unire il cinema sotto un unico cielo calabrese: “Succede solo al MGFF: Lino Banfi e Kevin Spacey”.