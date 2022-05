Illegittima detenzione di armi e droga, un arresto nel Vibonese

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Gli agenti della Squadra mobile e del Commissaria di Serra San Bruno (Vibo Valentia) al termine di una perquisizione nella casa di un uomo, hanno sequestrato dieci grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, due bilancini e oltre 500 euro in banconote. Gli agenti hanno scoperto anche alcune munizioni di una pistola calibro 9.

Nei terreni circostanti l’abitazione, inoltre, su un albero, occultato fra i rami, è stato rinvenuto un fucile da caccia in perfette condizioni. Un secondo fucile da caccia, invece, era nascosto ed è risultato provento di furto. Sequestrata anche una raccolta di munizioni di diverso calibro per oltre 110 cartucce.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto per illegittima detenzione delle armi da fuoco e del munizionamento, ricettazione e detenzione per fini di spaccio della droga.