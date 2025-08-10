Pizzo, violento alterco tra giovani: intervengono i carabinieri

1 minuto per la lettura

PIZZO (VIBO VALENTIA) – Una notte, quella di sabato 9 agosto, che ha registrato un preoccupante picco di tensione sul fronte della movida a Pizzo di una serata di festa è stata macchiata, fortunatamente in minima parte, da un episodio di cronaca sul quale stanno indagando i carabinieri.

La serata sul lungomare della Marina è stata turbata da un violento alterco tra gruppi di giovani. Dalle parole grosse si è passati rapidamente a spintoni e a un parapiglia che ha allarmato i numerosi turisti e residenti presenti a Pizzo: il tempestivo arrivo di diverse pattuglie dei Carabinieri ha interrotto lo scontro, disperdendo i contendenti ed evitando che la situazione potesse degenerare in una rissa su larga scala.

I militari hanno poi presidiato l’area per garantire il tranquillo proseguimento della serata.