Vibo, escalation criminale nella zona industriale: colpita l’auto di un parrucchiere

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Escalation criminale nella zona industriale di Vibo: colpita l’auto di un parrucchiere, cresce la paura tra imprenditori e commercianti. Oggi vertice in Prefettura.

VIBO VALENTIA – Non si arresta l’ondata criminale che nelle ultime settimane sta colpendo in particolare la zona industriale di località Aeroporto, alimentando un clima di forte tensione e preoccupazione tra imprenditori, commercianti e residenti. Dopo i gravi episodi dei giorni scorsi, quando un commando armato di fucile ha esploso diversi colpi all’indirizzo di cinque aziende dell’area industriale, un nuovo attentato intimidatorio è stato messo a segno nella notte.

VIBO, ESCALATION CRIMINALE NUOVO ATTENTATO NELLA NOTTE: NEL MIRINO L’AUTO DI UN PARRUCCHIERE

Nel mirino dei malviventi è finita questa notte, 7 maggio 2026, l’auto di proprietà del titolare di un salone di bellezza della zona, raggiunta da diversi colpi di pistola mentre era parcheggiata sotto l’abitazione dell’imprenditore. L’azione criminosa sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno avviato immediatamente le indagini.

Gli investigatori stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di individuare elementi utili per risalire agli autori del gesto. Al momento nessuna pista viene esclusa, mentre cresce l’allarme per una sequenza di episodi che appare sempre più inquietante.

FORTE APPRENSIONE TRA GLI OPERATORI ECONOMICI LOCALI

Tra gli operatori economici del territorio il clima è di forte apprensione. Gli ultimi attentati hanno riacceso timori e insicurezza, soprattutto tra quanti operano nella zona industriale di località Aeroporto, già segnata da difficoltà economiche e da una situazione percepita come sempre più critica sotto il profilo della sicurezza. In molti chiedono controlli più serrati e una presenza costante delle forze dell’ordine per arginare una escalation che rischia di compromettere ulteriormente il tessuto produttivo locale.

Proprio alla luce dei recenti episodi criminosi, questa mattina in Prefettura è in programma un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato anche agli operatori commerciali e industriali del territorio. Un vertice convocato per fare il punto sulla situazione e valutare possibili misure straordinarie di controllo e prevenzione.