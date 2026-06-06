Vibo, colpi di pistola contro studio di fisioterapia a San Gregorio d’Ippona

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A San Gregorio d’Ippona ignoti hanno esploso un intero caricatore di pistola contro le serrande di uno studio di fisioterapia.

SAN GREGORIO D’IPPONA (VIBO VALENTIA) — Non si ferma l’ondata di atti intimidatori nel territorio vibonese. Nel corso della notte scorsa, un grave episodio di violenza ha preso di mira una nota attività professionale situata in contrada Mannella, nel comune di San Gregorio d’Ippona, a ridosso del confine con il centro urbano di Vibo Valentia. Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi contro le serrande di uno studio di fisioterapia. I danni materiali subiti dalla struttura sono ingenti e sono tuttora in corso di esatta quantificazione.

ESPLOSO UN INTERO CARICATORE CONTRO LE SERRANDE DELLO STUDIO DI FISIOTERAPIA A SAN GREGORIO D’IPPONA

L’allarme è scattato all’alba, permettendo l’immediato intervento dei Carabinieri sul posto. In base ai primi rilievi effettuati dai militari dell’Arma, ignoti avrebbero scaricato contro l’ingresso del centro riabilitativo un intero caricatore di pistola. L’attività finita nel mirino dei criminali è una struttura specializzata nel trattamento osteopatico, avviata e attiva da molti anni sul territorio.

AL VAGLIO I FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

I Carabinieri hanno provveduto a isolare l’area e a eseguire i classici rilievi balistici alla ricerca di bossoli o impronte utili a identificare il commando in azione. Nelle prossime ore, un contributo fondamentale per lo sviluppo delle indagini potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti nella zona di contrada Mannella. I filmati sono già stati acquisiti dagli inquirenti per tentare di ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.