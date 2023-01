Vibo, polemiche per la potatura degli alberi di viale Regina Margherita

1 minuto per la lettura

I consiglieri comunali Katia Franzè e Pietro Comito attaccano il Comune di Vibo per una potatura degli alberi che suscita polemiche: “Hanno sfregiato le piante”

VIBO VALENTIA – Un déjà vu a distanza di qualche anno. Prima fu ad opera dell’amministrazione D’Agostino Jr, ora di quella Limardo. E le proteste, come avvenne allora, fioccano anche adesso.

Stiamo parlando della potatura radicale effettuata oggi degli alberi presenti lungo lo storico viale Regina Margherita che costeggia il Tribunale e l’Agenzia delle entrate di Vibo Valentia.

Un taglio netto ai rami secondari che ha lasciato solo desolatamente gli scheletri di quelli più corposi, spogliando le piante di tutte le foglie. Il colpo d’occhio è notevole, e per molti un vero e proprio pugno nello stomaco. È chiaro che si tratta di operazioni periodiche ma ci si domanda se un’operazione così marcata fosse proprio necessaria.

E tra chi si pone tale interrogativo sono i consiglieri comunali di minoranza, Katia Franzé e Pietro Comito rispettivamente dei gruppi “Coraggio Italia” e “Al Centro” che hanno portato la questione in Commissione e non hanno certo lesinato critiche all’amministrazione comunale: «Un vero e proprio scempio di un simbolo della città del quale i diretti responsabili devono dare conto. Ciò che è stato messo in atto è uno sfregio inaudito effettuato senza il benché minimo criterio. Ci domandiamo, dunque, di chi sia stata la decisione e se non c’era un altro modo per effettuare la potatura, un modo meno vistoso e radicale. Ci vengano date risposte, dunque, perché quanto avvenuto è molto grave».