2 minuti per la lettura

Ogni venerdì e sabato fino al 4 ottobre, passeggiate serali dalle 20 alle 23 tra le rovine di Pompei e performance teatrali dedicate alle donne dell’antica città, per riscoprire arte e storia in un’atmosfera suggestiva.

POMPEI (NAPOLI) – Un settembre all’insegna della storia, dell’arte e della magia notturna attende i visitatori del Parco Archeologico di Pompei. Ogni venerdì e sabato, fino al 4 ottobre, sarà possibile esplorare il sito in un’atmosfera unica grazie alle passeggiate serali, dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22), riscoprendo la città antica sotto luci soffuse che ne esaltano l’incanto millenario.

Un’occasione imperdibile per vivere Pompei come mai prima: un sogno che cammina tra colonne e mosaici, tra luci, ombre e voci che raccontano segreti millenari. Il fascino dell’antica città rivive in ogni passo: una città che respira, parla, emoziona e invita chiunque la attraversi a sentire, almeno per un attimo, il battito di vita che ancora la percorre.

Settembre a Pompei: passeggiate notturne e teatro tra le rovine

Ma non si tratta di una semplice passeggiata: in alcune serate, tra marmi e affreschi, prenderanno vita le performance teatrali “POMPEII. VOX FEMINAE. Le parole segrete delle donne”. Dieci figure femminili – schiave, sacerdotesse, imperatrici e scienziate – racconteranno le loro storie, le passioni e i segreti custoditi tra le mura millenarie di Pompei. Le loro voci, a volte dolci e sussurrate, a volte vibranti e potenti, guideranno il pubblico in un viaggio intimo attraverso la vita delle donne che hanno plasmato l’anima della città.

Il percorso a Pompei si articola su due itinerari:

da Piazza Anfiteatro, con accesso a domus storiche come i Praedia di Giulia Felice, la Casa di Loreio Tiburtino, la Casa della Venere in conchiglia e la Palestra Grande, dove si trova la mostra “Essere donna nell’antica Pompei” (durata circa 1 ora, costo 7€);

dall’altro lato della città, visita alla Villa dei Misteri, con possibilità di raggiungere in navetta il sito di Boscoreale per ammirare Villa Regina e l’Antiquarium (durata circa 40 minuti Villa dei Misteri + 1 ora Boscoreale, costo 7€).

Le performance teatrali, curate da Fabio Cocifoglia e Rosario Sparno, si tengono all’Odeion (Teatro Piccolo), precedute da una breve visita guidata e con ingresso da Piazza Esedra (durata 30 minuti, costo 7€). Attrici e attori del calibro di Gennaro Apicella, Marianna Fontana, Loredana Piedimonte e molti altri, insieme a danzatori e musicisti, daranno vita a racconti che intrecciano storia, mito e vita quotidiana delle donne pompeiane.

L’iniziativa

L’iniziativa, prodotta dalla Casa del Contemporaneo in collaborazione con Le Nuvole teatro scienza arte, fa parte del progetto “ESOPOP – storie in festival” del Parco Archeologico di Pompei, promosso dalla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Prima di ogni replica, gli operatori didattici guideranno il pubblico alla scoperta delle caratteristiche e della storia dei luoghi, trasformando ogni passo in un incontro con la memoria vivente della città.