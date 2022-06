Addio a Liliana De Curtis, la figlia del grande Totò

1 minuto per la lettura

NAPOLI – E’ morta oggi a Roma a 89 anni Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia.

Era nata il 10 maggio 1933, era la figlia di Totò e di Diana Rogliani. Fu battezzata Liliana in omaggio a Liliana Castagnola, alla quale Totò fu legato sentimentalmente prima di conoscere la Rogliani, e che si era suicidata per lui. Un episodio che sconvolse la vita dell’attore, che ne onorò sempre il ricordo.

Liliana De Curtis è stata autrice di diversi libri biografici dedicati al padre, come Malafemmena, pubblicato nel 2009 da Mondadori. Nel 1940 ha recitato nel film San Giovanni decollato, mentre risale al 1954 ad Orient Express. Per Rai 3 ha curato il documentario “Io lo conoscevo bene”, con interventi di Ninetto Davoli e Giacomo Furia. Nel 2007 ha interpretato sé stessa, commentando in voce la trasmissione televisiva “Siamo Stati Uniti”.

In teatro ha collaborato con l’autore-attore Antonino Miele, con cui ha recitato negli spettacoli Pardon Monsieur Totò (a fianco anche di Vito Cesaro) e Totò dietro le Quinte (per la regia di Mario Di Gilio). È autrice con Miele e Matilde Amorosi, del libro Ogni limite ha una pazienza, pubblicato da Rizzoli e dedicato a Totò. Sposò il produttore cinematografico Gianni Buffardi, nel 1951, da cui ebbe due figli Antonello e Diana. Quest’ultima deceduta, purtroppo, il 6 dicembre 2011, dopo una lunga malattia, è sepolta nel cimitero di Santa Maria del Pianto, dove è tumulato anche il nonno.

Successivamente ha sposato in seconde nozze Sergio Anticoli, col quale ha avuto una figlia, Elena (nata nel 1969). Da molti anni aveva lasciato le redini del ricordo del padre alla figlia Elena, fondatrice del brand Caffè di Totò.