Perdonate il ritardo ma la questione posta da Michela Murgia nel suo articolo sulla Stampa a proposito del Natale – solo i cattolici credono in un Dio bambino perché incapaci di complessità – merita una precisazione, e cioè che non solo nel cristianesimo ma, anzi, perfino prima di Cristo c’è Krsna, il Dio infante d’Oriente, la cui risata genera il creato. E poi ancora, per restare in Occidente, è un conturbante ragazzino, Dioniso, figlio del padre degli Dei, a trascinare a sé la turba dei devoti al sacrificio supremo, sia essa l’orgia o il farsi strame nell’ebbrezza. Si sono comunque mossi dalla Persia zoroastriana i Magi per seguire la stella e la complessità propria del sacro patto tra il Divino e la semplicissima creatura cui è destinato l’Eterno, ossia l’uomo o uom* che dir si voglia. Detto ciò, La Stampa – dopo l’immane castroneria a firma Murgia – ha cercato di metterci una pezza facendo scrivere il teologo progressista Vito Mancuso. Dio ce ne scampi. È stato come la famosa pezza peggiore del buco e la saggezza popolare, allora, a questo punto, non può che essere chiamata a suggello semplicissimo e definitivo: “A pucchiacchia ‘nmano ‘e criature”.