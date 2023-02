1 minuto per la lettura

A proposito di grasso e nano, le due parole che non si possono dire più, sullo specifico italiano e sulla sinistra borghesuccia ormai preda della cancel culture va fatta una ulteriore considerazione. La Ztl silenzia – per fare un esempio – anche gli eroi della storia più nobile. Come Pio La Torre, il dirigente comunista ammazzato da Cosa Nostra, che è doppiamente dimenticato: per il suo sincero impegno contro la Mafia – che non fu mai ruffiano – e per il suo pacifismo. Per avere mobilitato milioni e milioni di italiani contro i missili a Comiso. Proprio alti e magri i borghesucci della Ztl. Lunghi e secchi come i nasi delle bugie.