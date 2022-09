1 minuto per la lettura

La foto di Thérèse Coffey – ministro della Salute inglese – aggrappata al sigaro e a un bicchiere colmo di vino è, a dirla tutta, un manifesto di libertà più che una prova di sfacciata contraddizione. Lei lo dice chiaro – “non sono un modello” – ma in questa eterna quaresima di correttezza ideologica, con tutto il cucuzzaro in monopattino, con la Ffp2, con il distanziamento sociale, con la pasta cotta a fuoco spento, col termostato abbassato di due gradi almeno e con la lordura intatta visto che questi della Ztl la doccia non se la fanno più, una come Thérèse Coffey è un vero mito. Quasi quanto Silvio Berlusconi quando stacca l’assegno e regala duecento bidet ai beduini.