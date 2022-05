1 minuto per la lettura

L’immenso Bonifacio Castellane ha posto la questione definitiva – laddove nella questione c’è la domanda delle domande – ed è questa: “Il papa migliore della storia nomina il presidente della Cei migliore della storia. Si conoscono tutti, sono tutti amici, sono le migliori persone possibili. Come mai allora tutto va a puttane?”. Ancora prima il Boni pone – sempre nel solco del “come mai?” – un altro interrogativo: “Se ai vertici di tutte le istituzioni mondiali ci sono loro, come mai il mondo è…”, insomma, come mai è quello che è? La risposta, ahinoi, è solo una: tutta colpa nostra che non siamo loro. Siamo le persone peggiori possibili. Siamo – ebbene, sì – i deplorevoli.