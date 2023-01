L'incomprensibilità del nulla

1 minuto per la lettura

Il mondo si divide tra chi vive la giornata nella linearità di una successione di fatti – “ciò che ti fa correre e correre, su una strada che non finisce mai” – e chi, al contrario, è immerso nella circolarità del tutto, laddove il senso di ogni sé è nell’Eterno. Il punto è questo. Nel primo caso, in un giorno che sembra come gli altri, s’inciampa nella “incomprensibilità del nulla”. Nel secondo, invece, ci si addentra nell’Abbandono. Come un cammello in una grondaia – come ascoltando Franco Battiato – si aspetta tutti un’ottima occasione per acquistare un paio d’ali. E così leggendo “In terra ostile”, il libro di Bonifacio Castellane che in questo cielo che pesa come piombo comunque, in forza di Abbandono, ci fa volare.