La Card di Buttafuoco Se non basta pedalare

Roberto Gualtieri che è riuscito nell’incredibile prodigio di fare a Roma peggio di Virginia Raggi ha collocato un albero di Natale, a piazza Venezia, perfino peggiore degli Spelacchio di raggiana memoria. Da qualche parte, infatti, troverete un video dove si vede l’attuale sindaco di Roma pedalare su una bici rialzata per attivare la dinamo e così accendere le lucine all’albero intristendo vieppiù l’Altare della Patria. La scena è oltremodo imbarazzante ma tant’è il mesto dettato pedagogico ambiental-correttista cui s’aggrappa il Pd. E quanto a pedalare, ecco, Gualtieri sta facendo peggio di Ignazio Marino. Non regge la pompa. Il famoso peggio, insomma, che non trova mai fine.