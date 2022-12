1 minuto per la lettura

Come i pentiti di mafia – pentiti della peggiore risma – o come i professionisti dell’antimafia, professionisti della peggiore mistificazione, ci sono i pentiti di destra. Sono i professionisti di destra dell’antidestra reclutati dal mainstream per fare un porco lavoro. Fino a un certo punto usano un registro alla Buscetta – “Ah, la destra di una volta…” che è come dire “ah, la mafia di una volta…” – dopodiché, tenendosi accuratamente al guinzaglio delle loro autorevoli testate latrano dalle colonne dei giornali tutto un repertorio dell’indignazione. Né più né meno come le mami di colore – fazzoletto annodato alla fronte e battipanni in pugno – tutte a servizio dei sudisti di “Via col vento” ma infastidite nel vedere altri negri darsi arie da bianchi.