La Card di Pietrangelo Buttafuoco Il lupo non perde il pelo

1 minuto per la lettura

In questo sovrabbondare di cinghiali – praticamente Roma è la loro città – finalmente arriva una notizia di viva felicità: il lupo non è più a rischio estinzione. Dalle Alpi all’Aspromonte, fino ai Nebrodi, la specie è diffusa in tutto il territorio della patria. Oltre tremila esemplari di lupi – tutti pronti a figliare – sono presenti e siccome è ben più che un segno sacro questo del ritorno al branco l’interpretazione non può che essere una: va a squagliarsi la Repubblica italiana, ovvero il gregge. E sta per tornare la lupa, l’Italia.