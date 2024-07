"Bagnoli rinascerà", Meloni e Manfredi firmano il protocollo d'intesa

1 minuto per la lettura

Nel protocollo d’intesa per “Bagnoli rinascerà”, sono predisposti 1,2 miliardi per all’area che da «oltre 30 anni – ha detto Giorgia Meloni- attende rigenerazione».

NAPOLI- Nella giornata odierna, 15 luglio 2024, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e Gaetano Manfredi, commissario Straordinario di Governo al Sin Bagnoli-Coroglio, hanno firmato il Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio.

Si tratta di un’area, che da oltre trent’anni attende azioni di rinascita a cui vengono destinati 1,2 miliardi di euro.

«La sfida – ha detto Giorgia Meloni – è trasformare un’area inquinata e abbandonata. Un’area che è stata un simbolo di incapacità delle istituzioni in un moderno polo turistico balneare. Ma anche commerciale che sia all’altezza di quella straordinaria città che è Napoli».

Manfredi ha invece sottolineato come l’operazione di «risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d’Europa ed è destinata a diventare un grande polo per gli investimenti. Sia pubblici che privati. La copertura finanziaria – ha spiegato- possiamo far partire i lavori di tutto: sia delle bonifiche ma soprattutto delle infrastrutture».

Intanto il governatore campano, Vincenzo De Luca al termine della cerimonia

che ha visto la firma nel protocollo “Bagnoli rinascerà” ha precisato che con la premier Meloni è stato tranquillo. «L’ho salutata, non ci sono stati problemi particolari», ha detto. E, poi ha spiegato: «Diciamo che abbiamo mantenuto, se proprio dobbiamo fare un’osservazione, una coerenza rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti. C’è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Quindi ho voluto partecipare anche a questa bella cerimonia essendo il principale cacciatore di soldi”».