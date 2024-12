 La settimana dei motori

2 minuti per la lettura

Ricapitoliamo: la settimana che si è appena chiusa ha portato non poche novità nel mondo dei motori. Prima fra tutte il segno meno che continua a incombere sulle immatricolazioni anche nel mese di novembre. L’unica magra consolazione, a fronte di un – 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023, è che le auto elettriche hanno recuperato quota rispetto al 4,0% di ottobre, salendo al 5,3%. Perdono invece le auto PHEV, scendendo al 3,1% dal 3,4% di ottobre, e anche le vetture a benzina e a gasolio cedono qualcosa, rispettivamente 0,3 e 2,1 punti.

SE NE VA IL CEO DI STELLANTIS

E’ nell’ambito di questo scenario preoccupante che in settimana è stato scagliato un altro fulmine sul comparto dell’auto, fulmine che era comunque nell’aria: le dimissioni di Carlo Tavares. Il Ceo di Stellantis, il Gruppo cioé che raccoglie sotto il proprio tetto Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Citroen, DS, Peugeot, Opel, Leapmotor, Dodge e Ram, ha lasciato i suoi poteri a un comitato interno guidato dal presidente di Stellantis John Elkann, al quale gran parte del mondo politico chiede di riferire in Parlamento. la notizia ha avuto ovviamente forti ripercussioni in borsa, che tuttavia sembra essere ripresa in pochi giorni: dopo il capitombolo (-6,3%) di lunedì 2 dicembre, il titolo è tornato sui valori soliti guadagnando il 3,8% a quota 12,55 euro. Bene dunque.

AUTO STORICHE, CHE PASSIONE

Ma per fortuna di noi tutti altre notizie meno drammatiche hanno riempito la settimana che si è appena chiusa. Oltre alle solite novità di prodotto – come la nuova Spyder 100% elettrica di MG, o come la versione Plug-in Hybrid della Hyundai Santa Fe – sono arrivate le prime informazioni sul Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. La più prestigiosa delle rassegne dedicata alle auto storiche si terrà nella consueta codice della Lago di Como dal 23 al 25 maggio, e sarà divisa in quattro categorie ben distinte: Frozen in Time, Go Big or Go Home, Sculture in movimento e Glorioso eccesso. Ci sarà spazio acne per i prototipi che, come sempre, rappresentano una fetta molto appetitosa per gli appassionati del settore.

LA PAPAMOBILE

Infine una chicca: anche Papa Francesco da ora in poi viaggerà a zero emissioni. Mercedes – fornitrice ufficiale della Santa Sede da ben 94 anni – ha infatti consegnato al Vaticano la nuova Papamobile, una vettura 100% elettrica derivata dalla Classe G e progettata con una serie di specifiche adatte alle apparizioni pubbliche di Papa Francesco.

Buona lettura.