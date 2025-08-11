Alimenti sottratti dal carcere di Foggia, pubblico ufficiale sospeso

1 minuto per la lettura

FOGGIA – Avrebbero sottratto dal magazzino presente all’interno del carcere di Foggia, “significative quantità di alimenti e prodotti per l’igiene personale e della casa”.

Guardia di finanza e Polizia penitenziaria hanno eseguito un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Foggia per l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficiale per un anno, nei confronti di un indagato per peculato. Ma per gli alimenti sottratti dal carcere di Foggia sono stati denunciati a piede libero, nello stesso procedimento, per peculato e truffa altre sette persone, di cui cinque pubblici ufficiali e due appartenenti ad una ditta appaltatrice.

L’operazione, fanno sapere gli investigatori, “costituisce il culmine di accertamenti della Finanza, quale organo specializzato di polizia economico-finanziaria, impegnata nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e nella pubblica amministrazione”