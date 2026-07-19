Gallipoli, giovane di Potenza colpito con tirapugni in testa davanti a discoteca

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Aggressione a Gallipoli, un giovane di 17 anni originario di Potenza in vacanza in Salento, colpito alla testa con un tirapugni

GALLIPOLI (LECCE) – Ci sarebbero motivi banali alla base dell’aggressione ai danni di un ragazzo di 17 anni, originario di Potenza, che si trova nel Salento per una vacanza turistica, aggredito e picchiato questa notte davanti a una discoteca di Gallipoli, in provincia di Lecce, e ricoverato in codice rosso all’ospedale ‘Vito Fazzi’.

L’aggressione sarebbe giunta al culmine di un diverbio esploso con un gruppo di giovani avventori che era cominciato all’interno del locale per poi proseguire all’esterno dove dalle parole le parti sarebbe passati alle vie di fatto mettendo in scena una vera e propria aggressione.

La vittima avrebbe subìto dei colpi all’addome e alla testa probabilmente con un tirapugni. I soccorritori lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’intervento di primo Soccorso ad opera dei sanitari del 118 è subito diventato un trasporto d’urgenza. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca.

Sull’episodio hanno avviato indagini gli inquirenti con l’obiettivo di cercare di stabilire il numero degli aggressori e risalire alla loro identità. Gli investigatori si occuperanno altresì di ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato all’aggressione in modo da individuare ed attribuire le diverse responsabilità di quanto accaduto.