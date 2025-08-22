2 minuti per la lettura

ROMA – Un detenuto è evaso alle ore 14,30 circa dal carcere di Palmi per poi essere rintracciato e bloccato dalla polizia penitenziaria in prossimità dell’autostrada. Si tratta di un boss della Sacra Corona Unita, Marino Massari, appartenente al circuito di alta sicurezza. Le circostanze in cui è avvenuta l’evasione sono ancora in corso di accertamento.

La vicenda è stata duramente commentata da Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria: “Ancora una volta, dunque, sono le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria a porre rimedio, con professionalità, impegno e sacrificio, alle inefficienze ancestrali del sistema carcerario del Paese – spiega De Fazio facendo riferimento alla cattura del detenuto dopo l’evasione – l’epilogo positivo della vicenda, tuttavia, non la cancella, così come resta interamente e inaffrontata l’emergenza penitenziaria, che si protrae da troppo tempo ed è caratterizzata soprattutto da condizioni di detenzione indegne per un paese civile, anche a causa del fortissimo sovraffollamento, ma anche da quelle lavorative, che non solo sono proibitive, rischiose e insalubri, ma con i trattenimenti in servizio che si protraggono anche per 26 ore continuative, espongono gli agenti al caporalato di stato”,

“Il carcere di Palmi – dice ancora De Fazio – prossimo ad essere ampliato con moduli prefabbricati, ospita 170 detenuti, ma i posti disponibili sono solo 141, gestiti da appena 110 agenti, quando ne servirebbero almeno 151. Così, mentre dal centrale dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si emanano direttive inapplicabili, proprio per contrastare le evasioni (sic!), dai penitenziari si fugge con una facilità che sfiora la naturalezza. Serve evidentemente un cambio di rotta. Cosa deve ancora accadere affinché il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni ne prendano atto? Perché la Premier, che ha dichiarato di essere disposta a lavorare anche di notte per far funzionare i centri in Albania, non impegna qualche ora del suo tempo, magari di giorno, atteso che i lavori notturni spesso si prestano a critiche alla luce del sole, per affrontare l’emergenza carceraria in patri?”, aggiunge il Segretario della UILPA PP.

Il segretario della Uilpa Polizia penitenziaria attacca ancora: “E’ il quinto detenuto che evade dalle carceri del Paese in cinque giorni (quella del carcere di Palmi si unisce alle due di Bolzano di domenica e alle due di Napoli Poggioreale di martedì). Ma forse sarebbe il caso di dire che è il quinto ristretto che ha deciso di andarsene, atteso che sembra che dalle nostre prigioni colabrodo non fugga solo chi non voglia farlo. E ciò a dispetto del diuturno sacrificio dei 36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che, in sottorganico di 18mila unità, fanno ciò che possono e, forse, persino qualcosa in più per cercare di reggere le sorti di un sistema che è fallimentare sin dalle fondamenta”.