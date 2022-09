Crolla solaio in una palazzina nel Tarantino, muore un operaio

1 minuto per la lettura

Tragedia sul lavoro nel Tarantino, dove un operaio è morto e l’altro è ricoverato in gravi condizioni. I due stavano lavorando in una palazzina in ristrutturazione, quando il solaio è crollato. Originari di Pulsano, avevano già demolito quasi tutto il solaio. In una delle stanze però il tetto ha ceduto travolgendoli. Purtroppo il corpo dell’operaio deceduto è stato trovato e estratto sotto le macerie.

L’uomo sopravvissuto, politraumatizzato e in gravissime condizioni, era stato estratto vivo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Taranto dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il cordoglio del sindaco

“La morte di Claudio Principale, nostro concittadino, nel tragico incidente accaduto a Lizzano, ci pone ancora una volta di fronte alla necessità di non abbassare mai la guardia quando si parla di sicurezza sul lavoro”. Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, con riferimento all’incidente mortale avvenuto questa mattina a Lizzano (Taranto), dove nel crollo del solaio di un’abitazione in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, è morto un operaio e un altro è rimasto ferito.

“Siamo vicini alla sua famiglia e auguriamo ogni fortuna al suo collega, anch’egli vittima dell’incidente e ora in ospedale”, ha aggiunto il sindaco Melucci.