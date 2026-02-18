Sanremo 2026, come votano giornalisti, telespettatori e radio

3 minuti per la lettura

Da chi è composta e come è suddivisa la Sala Stampa e come votano le tre giurie dei giornalisti, telespettatori e radio al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo è un momento intenso per giornalisti e testate giornalistiche, per le radio e le televisioni. Nell’intera settimana della kermesse, questi sono ospitati in una vera e propria redazione temporanea, la famosa Sala Stampa. I giornalisti accreditati sono inoltre quelli che comporranno la giuria della Sala Stampa contribuendo a decretare il vincitore del Festival. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

L’ARISTON ROOF

Innanzitutto è bene specificare che esistono due sale stampa a Sanremo. La prima, la storica, è l’Ariston Roof, situata all’ultimo piano del Teatro Ariston. Questa accoglie i professionisti dell’informazione tra stampa TV, agenzie di stampa nazionale e i media della carta stampata nonché la stampa estera. Da qui ogni giorno il direttore artistico e i vertici Rai si collegano per la consueta conferenza stampa delle 12.

I professionisti dell’informazione nell’Ariston Roof, oltre a votare per decretare il vincitore del Festival, sono coloro i quali votano per il Premio della Critica “Mia Martini”.

È necessario essere giornalisti o operatori dell’informazione iscritti all’ordine per essere accreditati, a discrezione della Rai, che valuta la testata e la copertura mediatica.

Lo scorso anno all’Ariston Roof sono state accreditate in totale 157 testate con 375 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, radio, Tg e rubriche, Mediaset, Discovery e Sky. Insieme alla stampa estera con 44 testate stampa, tv e radio e 81 inviati.

LA SALA STAMPA LUCIO DALLA

Esiste una seconda Sala Stampa, situata invece al secondo piano del Palafiori, a qualche centinaia di metri dal Teatro Ariston. E’ la Sala Stampa “Lucio Dalla” che ospita la maggior parte delle radio, siti web (webzine musicali, blog), testate online e agenzie di stampa. Anche in questo caso l’accredito è a discrezione della Rai e i componenti della sala Lucio Dalla contribuiscono a decretare il vincitore del Festival e ad assegnare il Premio della Critica della Sala Stampa Lucio Dalla.

Lo scorso anno sono stati 754 accreditati sempre collegati in diretta audio\video durante gli incontri all’Ariston Roof.

SANREMO 2026, IL MECCANISMO DI VOTO

Tre giurie, cinque serate, un sistema di voto articolato che tiene insieme critica, radio e pubblico da casa. Il meccanismo che porta alla proclamazione della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026 è molto articolato.

A determinare le classifiche saranno tre giurie:

il Televoto (espressione diretta del pubblico);

la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (suddivisa tra Ariston Roof e Sala Lucio Dalla);

la Giuria delle Radio, chiamata a rappresentare il punto di vista dell’airplay e del mondo radiofonico (presenti nelle sale stampa).

Serata per serata

Nella serata inaugurale, tutte e 30 le canzoni in gara vengono sottoposte sollo ed esclusivamente al giudizio della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle esibizioni, al pubblico vengono comunicate le prime cinque posizioni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.

Durante la seconda e la terza serata, i brani vengono divisi: 15 canzoni per ciascuna serata.

In queste due tappe fondamentali intervengono il Televoto e la Giuria delle Radio. Anche in questo caso, al termine delle votazioni, vengono annunciate le prime cinque canzoni, sempre senza ordine di piazzamento.

La quarta serata, dedicata alle Cover, coinvolge nuovamente tutti e 30 gli artisti in gara. Qui il sistema di voto si fa ancora più dettagliato, con una suddivisione percentuale ben precisa:

Televoto: 34%

Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33%

Giuria delle Radio: 33%

Al termine della serata viene proclamato il vincitore della serata Cover, ma il risultato non contribuisce al percorso complessivo verso la finale.

La quinta serata è quella decisiva. Tutti e 30 i brani vengono nuovamente eseguiti e votati dalle tre giurie. Al termine delle esibizioni viene annunciata la top 5, ancora una volta senza ordine di piazzamento.

A questo punto si apre una nuova votazione che coinvolge esclusivamente i cinque brani finalisti. Televoto, Sala Stampa e Radio esprimono nuovamente la loro preferenza: i voti vengono sommati a quelli accumulati nelle serate precedenti ad esclusione della serata cover. Da questa combinazione nasce il podio finale e viene proclamata la canzone vincitrice del Festival e svelata la top 5 finale.