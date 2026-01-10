Referendum, Conte: parole Meloni su giudici fanno accapponare pelle

Roma, 10 gen. (askanews) – “Ieri Meloni ha detto una cosa che fa accapponare la pelle quando ha detto che governo e giudici devono lavorare nella stessa direzione”. Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a Roma alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. “Cosa significa? Che domani mattina un report, una segnalazione da parte delle forze di polizia deve essere raccolta e non discussa da chi è giudice? Allora non c’è un contropotere. Allora volete il potere sottomesso al potere”, ha spiegato.