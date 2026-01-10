Sci, GranPremio Giovanissimi: il calendario delle finali regionali

Milano, 10 gen. (askanews) – L’Associazione Maestri Sci Italiani (Amsi) ha annunciato il calendario ufficiale delle Finali Regionali del “48esimo GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo KIA”, uno degli appuntamenti centrali della stagione invernale dedicata allo sci giovanile. La manifestazione si svolgerà tra gennaio e marzo e accompagnerà migliaia di giovani atleti nel percorso che conduce alla Finale Nazionale.

Il GranPremio Giovanissimi coinvolge bambini nati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e rappresenta da quasi cinquant’anni un punto di riferimento per lo sci italiano e per la Scuola Italiana Sci. Il cammino verso la Finale Nazionale prende avvio all’interno delle Scuole Italiane Sci, considerate il cuore del progetto. Tra dicembre e gennaio vengono organizzate gare dedicate a bambini dagli 8 ai 12 anni, pensate come momenti di confronto sportivo inseriti in un clima di festa e divertimento. Le competizioni si svolgono nella specialità dello slalom gigante e consentono ai primi 10 classificati di ogni categoria, cinque maschili e cinque femminili, di accedere alle successive Finali Regionali, tappa fondamentale di un percorso progressivo sia dal punto di vista sportivo sia educativo.

Ogni anno il GranPremio Giovanissimi coinvolge oltre 50mila bambini e si articola nelle fasi di Scuola, Finali Regionali e Finali Nazionali. Per molti partecipanti rappresenta la prima esperienza agonistica e, in alcuni casi, l’inizio di un cammino che conduce allo sci di alto livello, come testimoniano i numerosi campioni presenti nell’Albo d’oro della manifestazione.

Per quanto riguarda il calendario delle Finali Regionali, nel mese di gennaio sono previste diverse tappe. In Toscana la data e la località sono in fase di definizione. In Emilia Romagna la finale si svolgerà il 18 gennaio a Corno alle Scale (Bologna). La Valle d’Aosta per lo sci nordico ospiterà la competizione il 21 gennaio a Flassin, nel Comune di Saint-Oyen (Aosta). Il Trentino sarà protagonista il 23 gennaio a Folgaria (Trento). Il 26 gennaio Roccaraso (L’Aquila) accoglierà le finali di Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre il 31 gennaio la Lombardia per lo sci nordico farà tappa a Valdidentro (Sondrio).

Nel mese di febbraio le finali regionali proseguiranno con l’Abruzzo e la Valle d’Aosta, entrambe in programma il 1 febbraio rispettivamente a Roccaraso (L’Aquila) e a Pila (Aosta). Nella stessa giornata la Basilicata per lo sci nordico gareggerà a Terranova di Pollino (Potenza). Il 2 febbraio sarà la volta della Campania, ancora a Roccaraso (L’Aquila). Il Lazio scenderà in pista il 7 febbraio a Campocatino (Frosinone), mentre la Lombardia ospiterà le competizioni il 7 e l’8 febbraio a Borno (Brescia). Il Piemonte gareggerà il 21 e 22 febbraio a Bardonecchia (Torino) e il Veneto il 22 febbraio ad Auronzo di Cadore (Belluno).

Nel mese di marzo sono previste le finali regionali dell’Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, per le quali date e località sono ancora in fase di definizione. Le Marche chiuderanno il calendario regionale l’8 marzo a Monte Piselli (Teramo). Il percorso culminerà con la Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi, in programma dal 23 al 26 marzo a Ponte di Legno – Tonale, appuntamento conclusivo che riunirà i migliori giovani sciatori provenienti da tutta Italia.