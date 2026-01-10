Tennis, Alcaraz batte Sinner in due set nella prima sfida 2026

Roma, 10 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz si aggiudica il primo match del 2026 con Jannik Sinner. Lo spagnolo trionfa nell’esibizione di Seul superando l’altoatesino con il punteggio di 7-5, 7-6, al termine di una partita durata poco meno di due ore. È stato uno spettacolo vero e proprio: colpi di altissimo livello, scambi prolungati da fondo campo, ma anche sorrisi, gag e grande complicità tra i due, che hanno infiammato il pubblico con giocate spettacolari e momenti di puro divertimento. Alcaraz ha mostrato i progressi fatti al servizio, con un movimento molto più fluido e una resa più alta; Sinner, di contro, non è riuscito a sfruttare le quattro palle break offerte nel match dallo spagnolo. Ora l’attenzione si sposta sugli Australian Open, il primo impegno ufficiale per entrambi.