Tennis, Sinner: “A Seul un’esibizione, ora gli Australian Open”

Roma, 10 gen. (askanews) – “Siamo stati accolti molto bene, da tanta gente appassionata. Per me e Carlos è stata un’opportunità giocare qui in Corea, dove il pubblico non aveva mai avuto la possibilità di vederci”. Così Jannik Sinner dopo il match esibizione giocato a Seul contro Carlos Alcaraz e vinto dallo spagnolo. “Era un’esibizione – continua – ma con l’obiettivo di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione. Tornare qui? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare”.

Alcaraz ha sottolineato la sintonia con gli spettatori dell’incontro: “Cerco sempre di dare il meglio, qui in Corea del Sud ho sentito l’amore del pubblico. Sono stato qui solo pochi giorni, è stato breve, ma mi sono reso conto dell’affetto delle persone qui. Non so se tornerò qui a giocare o in vacanza, ma lo farò sicuramente”.