X
<
>

Calcio, per Zaniolo infortunio e operazione al ginocchio

| 11 Gennaio 2026 18:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 11 gen. (askanews) – Nicolò Zaniolo, attraverso un post sui social, ha annunciato di doversi sottoporre a un piccolo intervento al ginocchio. Si tratta di un’operazione di pulizia del ginocchio che terrà l’attaccante dell’Udinese lontano dai campi di gioco per almeno 15 giorni.

Nel post si legge: “Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA