Supercoppa femminile: trionfo Juventus, Roma battuta 2-1 in rimonta

Roma, 11 gen. (askanews) – La Juventus batte in rimonta la Roma e vince per la quinta volta nella sua storia la Supercoppa italiana femminile. A Pescara, allo stadio Adriatico, le campionesse d’Italia in carica hanno la meglio 2-1 grazie a un fantastico gol di tacco di Cristiana Girelli – il capitano della nazionale – e completano il “poker” di titoli nazionali, dopo essersi aggiudicate in serie scudetto, Coppa Italia e la neonata Serie A Women’s Cup.

Nel capoluogo abruzzese sono le giallorosse a uscire meglio dai blocchi e a portarsi in vantaggio: il gol porta la firma di Manuela Giugliano, il capitano della squadra di Luca Rossettini, che al 23′ sblocca la partita sfruttando alla perfezione l’assist di Evelyne Viens. Le bianconere di Max Canzi non ci stanno e prima dell’intervallo trovano il pareggio con l’attaccante danese Amalie Vangsgaard, che approfitta di un’uscita bassa difettosa di Rachele Baldi.

Nella ripresa la Roma va più volte vicina al vantaggio, soprattutto con Viens, ma deve capitolare a cinque minuti dalla fine, trafitta dall’invenzione di Girelli, in cambio da metà ripresa al posto di Michela Cambiaghi, sul tiro cross di Martina Lenzini. Per la Juventus è il secondo titolo della stagione, dopo la Serie A Women’s Cup vinta a Castellammare di Stabia (3-2) sempre contro la Roma, e il primo del 2026.

Juventus-Roma 2-1 (1-1 p.t.)

Juventus: De Jong; Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell; Pinto (Schatzer 84′), Wälti, Godo; Beccari (Krumbiegel 89′), Cambiaghi (Girelli 68′), Vangsgaard

Roma: Baldi; Bergamaschi (Thogersen 92′), Oladipo, Valdezate, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi (Corelli 92′); Babajide (Pilgrim 46′), Viens (Dorsin 85′), Dragoni

Marcatrici: Giugliano 23′, Vangsgaard 40′, Girelli 85′

Ammonite: Viens

Arbitro: Bianchi