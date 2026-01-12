Basket, Trapani esclusa dal campionato di Serie A

ROMA (ITALPRESS) – Trapani esclusa dalla serie A di basket 2025-26. Questa la decisione assunta dal giudice Sportivo nazionale alla luce di quanto accaduto nella gara di sabato fra i siciliani e Trento e preso atto sia del rapporto della gara redatto dal sostituto procuratore federale sia della precedente rinuncia da parte del club alla partita contro la Virtus Bologna.

Il giudice dunque, si legge nel dispositivo, “dispone l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark; applica la sanzione dell’ammenda di 600.000 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia; applica al legale rappresentante pro tempore, Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza”.

FIP E LBA “LA CREDIBILITA’ DEL MOVIMENTO VA SALVAGUARDATA”

“Totale unità di intenti nella salvaguardia dell’immagine e della reputazione del basket” fra Federbasket e Lega per le quali “ogni forma di attentato alla dignità e reputazione dello sport della pallacanestro verrà contrastata in ogni sede competente nella maniera più rigorosa a tutela della regolarità del campionato di Serie A, di tutte le società, dei tesserati e dei tifosi”. È quanto si legge in una nota congiunta di Fip e Lba sul caso Trapani, oggetto di esame nella riunione di oggi nella sede federale.

“Il mondo della pallacanestro non può accettare che soggetti affiliati e massimi rappresentanti di club prestigiosi, espressione di piazze importanti come Trapani, mettano a repentaglio la credibilità di un movimento sano che dà lustro al nostro sport in ambito interno ed internazionale – si legge nella nota – Fair play, parità competitiva, lealtà, correttezza e probità rappresentano valori fondamentali, e fondanti, sia per la Fip sia per la Lba, imprescindibili nella partecipazione a qualsiasi evento o manifestazione sportiva organizzati sotto l’egida della Federazione e della componente di vertice del nostro sport. Atti, decisioni, dichiarazioni e prese di posizione gratuitamente finalizzati alla destabilizzazione, immotivata e senza fondamento, delle nostre organizzazioni sportive si pongono in insanabile contrasto con la mission tanto della Fip quanto della LBA e vengono fermamente condannati”.

UDINE E NAPOLI QUALIFICATE ALLA FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

Alla luce dell’esclusione di Trapani e dell’annullamento delle gare disputate dai siciliani, cambia la classifica di serie A e si completa il quadro delle squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia: a Germani Brescia, Virtus Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, EA7 Emporio Armani Milano, Bertram Derthona Tortona e Pallacanestro Trieste si aggiungono APU Old Wild West Udine e Guerri Napoli.

