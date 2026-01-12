Morto un operaio all’ex Ilva di Taranto, è precipitato durante un controllo. I sindacati proclamano 24 ore di sciopero

TARANTO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro all’ex Ilva di Taranto. Un operaio, in servizio in acciaieria due, ha perso la vita dopo essere precipitato in un impianto da un’altezza di circa 8 metri. L’uomo, 46enne, era originario di Putignano (Bari). Sul posto immediati i soccorsi che si sono rivelati inutili.

I SINDACATI PROCLAMANO 24 ORE DI SCIOPERO

“A seguito dell’infortunio mortale verificatosi a Taranto in Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm dichiarano 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”. Lo comunicano i sindacati in una nota.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).