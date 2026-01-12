Nasce “VariAzione”, nuovo concorso per cortometraggi di Women in Film

Roma, 12 gen. (askanews) – Dopo l’annuncio durante l’ultima edizione dell’evento “Cambiamo Copione! L’industria audiovisiva per una cultura libera dalla violenza di genere”, Women in Film, Television & Media Italia lancia “VariAzione”, un nuovo concorso dedicato ai cortometraggi e pensato come un’esperienza creativa e collettiva capace di incentivare il cambiamento culturale attraverso il linguaggio audiovisivo.

Per la prima edizione del concorso, il tema di azione scelto è “Guardare”, inteso come atto fisico, simbolico ed emotivo. Le persone partecipanti potranno esplorare liberamente il concetto in tutte le sue declinazioni – interiori, sociali, personali – attraverso qualsiasi genere (fiction, documentario, animazione) e tecnica espressiva. È ammesso anche l’uso dell’Intelligenza Artificiale, purché dichiarato in fase di iscrizione.

“VariAzione” vuole invitare le persone a confrontarsi su un tema di azione. Ogni partecipante è chiamato a interrogarsi su chi compie l’azione, in che modo, per quale motivo e con quali conseguenze. Obiettivo del concorso è la costruzione, anno dopo anno, di un’antologia di sguardi, capace di riflettere la molteplicità delle interpretazioni umane di una stessa azione.

In ogni edizione di “VariAzione” il tema di azione sarà identico per tutti, così come una serie di elementi obbligatori che dovranno comparire nei cortometraggi: una linea di dialogo, una location, un oggetto e un personaggio. Questi vincoli condivisi costituiscono la struttura comune entro cui sviluppare interpretazioni libere e personali.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone. I cortometraggi dovranno essere inediti, con una durata compresa tra 3 e 6 minuti, titoli inclusi. Le iscrizioni sono aperte da oggi 12 gennaio fino al 31 Luglio 2026. La premiazione si terrà a novembre 2026, durante la quarta edizione di “Cambiamo Copione!”.

Le opere saranno valutate da una giuria composta da professioniste e professionisti di primo piano del settore audiovisivo e culturale, presieduta da Manuela Pincitore, Consigliera di WIFTMI, Creative Producer e Story Editor. La giuria sarà composta da: Viola Calia, Development Executive presso The Apartment; Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista; Antonietta De Lillo, regista, sceneggiatrice e produttrice, socia fondatrice WIFTMI; Annamaria Granatello, Presidente e Direttrice del Premio Solinas; Carlo Griseri, giornalista e critico cinematografico, curatore di Cinemaitaliano.info; Stefania Memeo, Responsabile cinema, serie e fiction di RaiPlay; Francesca Staasch, regista, sceneggiatrice e docente presso NABA Nuova Accademia di Belle Arti.

L’iniziativa conta sulla media partnership con Rai Cinema Channel, che consentirà la pubblicazione dei cortometraggi premiati sulla sua piattaforma. Grazie alla collaborazione con LED Leader Esercenti Donne (programma di mentoring promosso da ANEC), i corti potranno beneficiare di una serata dedicata in una sala cinematografica romana.

Partner di diffusione dell’iniziativa sono il Premio Solinas e Marechiarofilm.

Per consultare il regolamento e scaricare il modulo di iscrizione basta collegarsi alla pagina dedicata al concorso sul sito www.wiftmitalia.it.