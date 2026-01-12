Scossone Real Madrid: via Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. Il giorno dopo la sconfitta col Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola, la Casa Blanca annuncia in una nota che, “di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Xabi Alonso – si legge – avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo, perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre casa sua. Il club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase delle loro vite”.

ARBELOA NUOVO TECNICO

Il Real Madrid ha deciso per la soluzione interna: a prendere il posto di Xabi Alonso sarà Alvaro Arbeloa, dallo scorso giugno alla guida del Castilla (la seconda squadra dei blancos) e cresciuto come allenatore all’interno dello stesso club a partire dal 2020. Arbeloa, 43 anni il prossimo 17 gennaio, è di casa al Real: prodotto del vivaio madridista, dopo le esperienze con Deportivo e Liverpool è tornato nel 2009 e fino al 2016 ha collezionato 238 presenze arricchite da 8 trofei, fra cui due Champions e una Liga.

-Foto IPA Agency-

