Sinner e Musetti nella top-5 del ranking Atp, giornata storica per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Data da circoletto rosso quella odierna per gli appassionati azzurri di tennis. Diventa ufficiale quel che la matematica già certificava da sabato. Ovvero, per la prima volta nella storia del tennis, l’Italia vede due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque giocatori del mondo in singolare maschile: Jannik Sinner (2) e Lorenzo Musetti (5). Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data spartiacque che segna l’avvento del ranking ATP computerizzato. Grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, nonostante la sconfitta Musetti ha infatti scalato due posizioni ed è salito alla numero 5. E’ così diventato il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre. Davanti a lui solo Sinner, primo italiano numero 1 del mondo che ha occupato la vetta della classifica per 66 settimane; Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, gli anni dei suoi trionfi in singolare al Roland Garros; e Adriano Panatta, che ha raggiunto al massimo la quarta posizione nella classifica ATP. Nella settimana del sorteggio del tabellone principale dell’Australian Open, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 30, che saranno dunque teste di serie nel primo Slam della stagione.

Oltre a Sinner e Musetti, infatti, ci sono Flavio Cobolli (22), che ha iniziato gli allenamenti a Melbourne, e Luciano Darderi (24), impegnato questa settimana in singolare e in doppio all’ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda. Guardando al di là dell’Italia, festeggia anche Alexander Bublik che ha battuto Musetti in finale a Hong Kong e grazie al titolo, il nono nel circuito maggiore in carriera, debutta in Top 10.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 12.050 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 11.500 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.105 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.780 (–)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.105 (+2)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.080 (–)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.990 (-2)

8. Ben Shelton (Usa) 3.960 (–)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.840 (–)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.065 (–)

Così gli altri italiani:

22. Flavio Cobolli 1.995 (–)

24. Luciano Darderi 1.579 (–)

40. Lorenzo Sonego 1.240 (-1)

56. Matteo Berrettini 945 (-1)

65. Matteo Arnaldi 858 (-4)

76. Mattia Bellucci 758 (-3)

108. Luca Nardi 561 (-3)

138. Andrea Pellegrino 438 (+1)

140. Francesco Passaro 436 (–)

141. Francesco Maestrelli 436 (-3)

PAOLINI RISALE AL SETTIMO POSTO WTA

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Brisbane e del 250 di Auckland. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca risale un gradino ed è di nuovo settima. Alle sue spalle, guadagna una posizione Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80, mentre ne perde una Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è 106esima. Diversi cambi di poltrona invece nella ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la 65esima settimana consecutiva (la 73esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, grazie al successo bis a Brisbane, porta a 2.662 punti il vantaggio su Iga Swiatek, vincitrice con la sua Polonia della United Cup 2026: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio risale la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca. La 21enne nata ad Atlanta, Georgia, scavalca la connazionale Amanda Anisimova, quarta.

Stabile in quinta posizione la nuova “maestra” Elena Ribakina: alle spalle della kazaka c’è Jessica Pegula, sesta. Subito dietro alla 31enne di Buffalo risale Jasmine Paolini, settima, che recupera una posizione. Fa un passo avanti anche Mirra Andreeva, staccata di appena 35 punti dall’azzurra: la 18enne russa precede la quarta statunitense nell’élite mondiale, Madison Keys, che si vede sottrarre i punti della vittoria di Adelaide 2025, perde due posizioni ed è nona. Ritrova dopo oltre tre anni un posto in top ten l’elvetica Belinda Bencic, che grazie al secondo posto con la Svizzera in United Cup, guadagna una posizione ed è decima chiudendo l’elite mondiale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.990 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 8.328 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 6.423 (+1)

4. Amanda Anisimova (Usa) 6.320 (-1)

5. Elena Rybakina (Kaz) 5.850 (–)

6. Jessica Pegula (Usa) 5.453 (–)

7. Jasmine Paolini (Ita) 4.267 (+1)

8. Mirra Andreeva (Rus) 4.232 (+1)

9. Madison Keys (Usa) 4.003 (-2)

10. Belinda Bencic (Sui) 3.512 (+1)

Così le altre italiane:

80. Elisabetta Cocciaretto 849 (+1)

106. Lucia Bronzetti 728 (-1)

139. Lucrezia Stefanini 518 (-3)

164. Nuria Brancaccio 430 (-3)

214. Silvia Ambrosio 336 (-1)

225. Camilla Rosatello 325 (-10)

228. Jessica Pieri 318 (-2)

234. Tyra Caterina Grant 309 (–)

238. Lisa Pigato 303 (+28)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).