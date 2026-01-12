Tornatore lavora a un film su Giannini, fondatore Bank of America

Roma, 12 gen. (askanews) – Rai Cinema e Kavac Film annunciano il nuovo film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, The first dollar (Il primo dollaro) dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of Italy – poi divenuta Bank of America – e protagonista di una delle storie più straordinarie del Novecento.

Il regista Giuseppe Tornatore sta ultimando in queste settimane la scrittura della sceneggiatura, rende noto Rai Cinema in un comunicato, sottolineando che il film sarà girato interamente in inglese con un cast di attori italiani e internazionali.

Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati liguri, nato in California nel 1870, ha dimostrato come sia possibile costruire un’impresa destinata a cambiare la storia, restando fedeli a un’idea profondamente umana di progresso. Seppe rivoluzionare il sistema bancario mettendo il credito al servizio delle persone comuni: immigrati, lavoratori, donne, famiglie fino a quel momento escluse. Amava ripetere che non si può diventare mai così grandi da dimenticarsi della gente comune, un principio che ha guidato ogni sua scelta.

La sua vita attraversò diversi momenti simbolici della storia americana e mondiale: la ricostruzione di San Francisco dopo il terremoto del 1906, quando riaprì la banca tra le macerie per restituire fiducia a una città ferita; il sostegno decisivo alla nascita della grande industria cinematografica, finanziando opere di Charlie Chaplin, Walt Disney e Frank Capra; la costruzione del Golden Gate. Finanziò inoltre sia il New Deal che il piano Marshall e contribuì alla ricostruzione dell’Europa e dell’Italia nel secondo dopoguerra.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta dei produttori di riprendere in mano un progetto a cui avevo lavorato qualche anno fa: la storia di Amadeo Peter Giannini, l’italiano che rivoluzionò il sistema bancario americano – ha commentato Tornatore – Una vicenda quasi leggendaria che sembra nata proprio per essere raccontata dal cinema. Sono felice di intraprendere questa nuova avventura al fianco di Simone Gattoni, Marco Bellocchio e Paolo Del Brocco”.

“Affidare questo racconto a Giuseppe Tornatore significa puntare su uno sguardo capace di unire memoria, emozione e respiro epico, restituendo la coerenza morale di un uomo che ha dimostrato come il successo economico possa andare di pari passo con la responsabilità sociale”, ha affermato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Per Simone Gattoni, produttore per Kavac Film, “portare in sala questa opera è un atto che contribuisce a conservare la memoria, ma che rappresenta anche un messaggio per il presente: la storia di un italo-americano che ha cambiato il mondo senza mai perdere di vista le persone, guardando a un capitalismo etico”.

The first dollar (Il primo dollaro), è un progetto di grande respiro, con la collaborazione del Centro Studi Amadeo Giannini, che ha già attratto l’attenzione e l’interesse di importanti società internazionali con le quali sono in corso approfondimenti.