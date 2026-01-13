Calcio, blitz Atalanta: si assicura Raspadori

Roma, 13 gen. (askanews) – Giacomo Raspadori torna in Italia. Ma non andrà né a Roma, né a Napoli. Torna in Serie A per vestire la maglia dell’Atalanta. Accordo ad un passo con l’Atletico Madrid a titolo definitivo per 25 milioni di euro.

L’attaccante, che l’anno scorso ha vinto lo Scudetto col Napoli, ha scelto l’Atalanta dove si trasferirà nei prossimi giorni.

Le parti secondo quanto riportato da Matteo Moretto e ‘Sky Sport’ hanno raggiunto un accordo.