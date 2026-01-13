Cinema, boom Zalone: “Buen Camino” primo incasso italiano di sempre

Roma, 13 gen. (askanews) – La commedia “Buen Camino” con Checco Zalone segna un nuovo record. In sole tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 di euro e 8.157.202 spettatori, il film diretto da Gennaro Nunziante sorpassa “Quo Vado?” (65.365.736 euro) e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, preceduto soltanto da “Avatar” (68.600.000 euro).

L’inarrestabile ascesa di “Buen Camino” consolida Zalone e Nunziante come protagonisti assoluti della commedia italiana contemporanea e consacra il film non solo come un successo senza precedenti, ma come un evento cinematografico, capace di riportare in sala spettatori di ogni età, dal Nord al Sud del Paese. Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale. A Natale, l’esordio record con un incasso di 5.671.922 di euro, il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno del 25 dicembre. Con una quota del 78,8%, “Buen Camino” traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011.

Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come “Avatar – Fuoco e Cenere”. Il primo gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori.

Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone, diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo “Avatar” e “Quo Vado?”.

In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, battendo il record di “Quo Vado?”.