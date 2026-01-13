Salvini: Crosetto perfetto, ora aggiungere altre divise a Strade sicure

Roma, 13 gen. (askanews) – “Perfetto. Il mio obiettivo è di confermare le attuali divise e aggiungerne altre, quindi va benissimo: c’è una risoluzione della Lega questa settimana in commissione Difesa alla Camera per il potenziamento dell’operazione strade sicure”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il post del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha spiegato che l’operazione “Strade sicure” ha la stessa consistenza dello scorso anno.