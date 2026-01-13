Shiffrin trionfa nello slalom in notturna di Flachau, Della Mea 11°

1 minuto per la lettura
FLACHAU (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin vince lo slalom femminile in notturna di Flachau, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La fuoriclasse statunitense arriva al traguardo con il tempo complessivo di 1’50″52, centrando la sesta vittoria in stagione. Al secondo posto c’è la sua connazionale, Paula Moltzan, distante 0″41 dalla testa. Sul gradino più basso del podio sale l’austriaca Katharina Truppe (+0″65), avanti di soli 2 centesimi rispetto alla svizzera Camille Rast. Lara Della Mea, migliore delle italiane, chiude undicesima (+2″79) avanzando di otto posizioni rispetto alla prima manche. Si migliora anche Martina Peterlini, che dopo il ventesimo crono della prima manche, a fine giornata è sedicesima (+3″83).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’50″52
2. Paula Moltzan (Usa) a 0″41
3. Katharina Truppe (Aut) a 0″65
4. Camille Rast (Sui) a 0″67
5. Wendy Holdener (Sui) a 0″93
6. Anna Swenn Larsson (Swe) a 1″16
7. Sara Hector (Swe) a 1″54
8. Lara Colturi (Alb) a 2″13
9. Eliane Christen (Sui) a 2″21
10. Katharina Huber (Aut) a 2″60
11. Lara Della Mea (Ita) a 2″79
16. Martina Peterlini (Ita) a 3″83
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 923 punti
2. Camille Rast (Sui) 753
3. Paula Moltzan (Usa) 502
4. Alice Robinson (Nzl) 489
5. Julia Scheib (Aut) 460
6. Emma Aicher (Ger) 453
7. Lindsey Vonn (Usa) 450
8. Sofia Goggia (Ita) 442
9. Lara Colturi (Alb) 434
10. Sara Hector (Swe) 408
15. Lara Della Mea (Ita) 241
18. Laura Pirovano (Ita) 213
30. Elena Curtoni (Ita) 133
48. Nicol Delago (Ita) 80
55. Martina Peterlini (Ita) 68
58. Asja Zenere (Ita) 63
68. Roberta Melesi (Ita) 44
88. Nadia Delago (Ita) 19
95. Giulia Valleriani (Ita) 13
99. Ilaria Ghisalberti (Ita) 12
108. Emilia Mondinelli (Ita) 8
108. Sara Thaler (Ita) 8
121. Sara Allemand (Ita) 5
121. Beatrice Sola (Ita) 5
121. Alice Pazzaglia (Ita) 5
