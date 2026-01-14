Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una versione modificata del razzo Long March-6, con a bordo il satellite di telerilevamento Yaogan-50 01, è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 13 gennaio 2026. Lanciato alle 22:16 (ora di Pechino), il satellite è entrato nell’orbita prevista. Il lancio ha rappresentato la 624esima missione di volo della serie di razzi Long March e ha segnato il primo lancio orbitale portato a termine con successo dalla Cina nel 2026.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –