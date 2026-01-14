Grande Impero, week end di solidarietà a Roma

Roma, 14 gen. (askanews – Grande Impero, azienda leader nella panificazione artigianale, ha concluso la sua iniziativa di solidarietà con un gesto significativo. A partire dalle ore 18.30, i volontari del Progetto Missionario, che da anni collaborano con la Banca dei Talenti, hanno distribuito coperte, vestiario e panini freschi preparati con il pane Grande Impero, accompagnati da bevande calde, ai senzatetto di Roma. I volontari, che definiscono affettuosamente i senzatetto “amici di strada”, hanno reso possibile questa importante azione, che ha visto la partecipazione attiva della comunità locale.L’iniziativa di raccolta, avviata lo scorso mese in occasione della Giornata della Famiglia, ha unito tutta la grande famiglia di Grande Impero, composta da ben 26 etnie diverse. La distribuzione di beni e cibo ha rappresentato il culmine di un progetto volto a restituire un po’ di calore a chi vive ai margini della società, grazie anche alla collaborazione con la Basilica del Sacro Cuore a Castro Pretorio, che da anni sostiene il “Progetto Missionario”.”Questa giornata segna il culmine di un’iniziativa che nasce dal cuore della nostra azienda e che dimostra quanto sia fondamentale lavorare insieme per il bene della comunità,” ha dichiarato Antonella Rizzato, Amministratore Delegato di Grande Impero. “Il pane che prepariamo ogni giorno è un simbolo di accoglienza e inclusione. Oggi, con questo gesto, vogliamo restituire un po’ di calore a chi vive ai margini della società, mettendo al centro la solidarietà, che è la vera ricchezza.”Oltre alla distribuzione di cibo e beni di prima necessità, la serata è stata anche un’importante occasione di incontro per la famiglia di Grande Impero e per la comunità locale. La presenza dei volontari del Progetto Missionario, che quotidianamente sono al fianco degli “amici di strada”, ha reso l’iniziativa ancora più significativa, simbolo di impegno, di cura reciproca e di solidarietà.”Il nostro lavoro quotidiano non è solo fatto di panificazione, ma anche di responsabilità sociale,” ha aggiunto Antonella Rizzato. “Con questa campagna, non vogliamo solo donare ciò che abbiamo, ma anche costruire legami duraturi con la nostra città e le persone che la vivono, creando una rete di solidarietà che va oltre i confini aziendali.”Concludendo l’iniziativa, Grande Impero ribadisce il proprio impegno a favore di una comunità più inclusiva e unita, dove ogni gesto di solidarietà può fare la differenza.