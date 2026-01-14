Meloni incontra sultano Oman: impegno per pace e relazioni bilaterali

Roma, 14 gen. (askanews) – Impegno per “raggiungere la sicurezza e la stabilità” e per la risoluzione dei “conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale”. E’ quanto affermato in una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro, in Oman, tra il sultano Haitham bin Tarik e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Nel corso della visita – si legge nella dichiarazione – le due Parti hanno tenuto colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in maniera da favorire gli interessi reciproci, ribadendo il loro impegno a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra le due Nazioni. Le due Parti hanno affermato la loro volontà di rafforzare la cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell’industria, incoraggiare i partenariati tra il settore pubblico e quello privato, e attivare il ruolo delle commissioni miste per potenziare gli scambi commerciali bilaterali. Hanno,

inoltre, concordato di elaborare un Piano di Azione (2026-2030) quale quadro di riferimento per dare seguito all’attuazione dei memorandum d’intesa e degli accordi sottoscritti e promuovere la cooperazione bilaterale in molteplici settori”.

Entrambi “hanno elogiato la cooperazione esistente nei settori della cultura, del patrimonio, dell’università e della ricerca scientifica, e hanno altresì sottolineato l’importanza di sviluppare ulteriormente gli scambi tra i due Stati in tali settori”.

Meloni e Haitham bin Tarik “hanno scambiato opinioni su questioni di carattere regionale e internazionale di interesse comune, e hanno ribadito il loro impegno a sostenere gli sforzi volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità e a risolvere i conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale”. In particolare Meloni ha “elogiato il ruolo del Sultanato dell’Oman nel sostenere il dialogo e la pace regionale” mentre il sultano “ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell’Italia nella promozione del dialogo, delle soluzioni pacifiche, e dell’impegno costruttivo”.