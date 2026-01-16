Appello opposizioni a La Russa-Fontana: Rai fa propaganda filogovernativa

Roma, 16 gen. (askanews) – Una lettera firmata dalle opposizioni al completo, Pd, M5s, Avs, IV, Azione, +Europa, ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, per chiedere un incontro urgente perchè “con la paralisi” della commissione di Vigilanza “la Rai fa propaganda filogovernativa” e “non è garantita la terzietà alla vigilia di referendum e elezioni”.

I capigruppo dei gruppi parlamentari di opposizione chiedono un incontro immediato con i Presidenti delle Camere, al fine di: “esaminare nel dettaglio le cause e gli effetti dello stallo istituzionale in atto nella governance della Rai; definire le modalità per superare l’impasse e ripristinare il pieno funzionamento degli organi di controllo e garanzia del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; assicurare che la Rai possa operare nel pieno rispetto dei principi di pluralismo, indipendenza e trasparenza, così come previsto dalla legge e dalla Costituzione; garantire la correttezza dell’informazione alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali”.

Nella lettera, firmata da tutti i capogruppo dell’opposizione, si vuole richiamare l’attenzione dei presidenti delle Camere “sulla grave situazione di stallo istituzionale in cui si trova il Servizio Pubblico Radiotelevisivo italiano, con particolare riferimento all’impasse nella definizione della governance della Rai e al paralizzato funzionamento della Commissione parlamentare di Vigilanza”.

“Negli ultimi giorni i gruppi parlamentari di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione e +Europa hanno pubblicamente denunciato come la maggioranza abbia deliberatamente bloccato l’elezione del Presidente di garanzia della Rai e stia praticando un vero e proprio auto-ostruzionismo, disertando i lavori della Commissione di Vigilanza e impedendo l’esercizio delle sue funzioni istituzionali – spiega la lettera -. Tale situazione ha di fatto paralizzato la governance del servizio pubblico radiotelevisivo, con conseguenze gravi per il pluralismo, l’indipendenza e la correttezza dell’informazione”.

“Questo vero e proprio impasse istituzionale è inaccettabile e antidemocratico: rischiamo di chiudere un’intera legislatura senza che sia stata nominata una figura di garanzia nella Rai, un grave precedente di cui non vogliamo avere responsabilità e che denunciamo con forza. Tanto più che, come stiamo osservando quotidianamente, la Rai priva di adeguati organi di garanzia viene sempre più utilizzata come strumento di propaganda filogovernativa, invece di assolvere pienamente al ruolo di servizio pubblico previsto dalla Costituzione. La gravità dello stallo è inoltre accentuata dall’avvicinarsi di importanti appuntamenti elettorali, in cui la mancanza di una governance di garanzia potrebbe avere impatti significativi sulla qualità e sull’equilibrio dell’informazione offerta ai cittadini e, di conseguenza, sul corretto svolgimento della competizione democratica”, concludono.