Impresa Franzoni, vince il SuperG di Wengen

WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Giovanni Franzoni vince il SuperG maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Si tratta del primo successo per il classe 2001 bresciano, che si impone con il crono di 1’45″19, avanti di 0″35 sull’austriaco Stefan Babinsky. Completa il podio parziale lo svizzero Franjo Von Allmen (+0″37), precedendo il connazionale e leader delle claasifiche generale e di specialità, Marco Odermatt (+0″53). Ottavo Mattia Casse (+1″01), mentre Benjamin Alliod è 18° (+2″27). A punti anche Christof Innerhofer, 21° a 2″47, e Florian Schieder (25°, +2″69). Non completano la loro gara Guglielmo Bosca, Marco Abruzzese e Dominik Paris, ieri dolorante alla caviglia dopo la prova cronometrata.

ORDINE D’ARRIVO

1. Giovanni Franzoni (Ita) in 1’45″19

2. Stefan Babinsky (Aut) a 0″35

3. Franjo Von Allmen (Sui) 0″37

4. Marco Odermatt (Sui) 0″53

5. Raphael Haaser (Aut) 0″68

6. Ryan Cochran-Siegle (Usa) 0″83

7. Stefan Rogentin (Sui) 0″91

8. Mattia Casse (Ita) 1″01

9. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1″07

10. Nils Allegre (Fra) 1″14

18. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 2″27

21. Christof Innerhofer (Ita) 2″47

25. Florian Schieder (Ita) 2″69

DNF Dominik Paris

DNF Guglielmo Bosca

DNF Marco Abruzzese

