Le serie HBO Max arrivano in Italia, a Roma le star sul red carpet

Roma, 16 gen. (askanews) – HBO Max, il servizio streaming del Gruppo Warner Bros Discovery è sbarcato in Italia in grande stile. Per il lancio della piattaforma sono arrivati a Roma, infatti, i protagonisti de “A Knight of the Seven Kingdoms”, prequel della saga “Il trono di spade”, che sarà disponibile su HBO Max dal 19 gennaio.Su HBO Max in Italia si possono già vedere il film più premiato della stagione, “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, “Superman”, “Sinners”, la seconda stagione di “The Pitt”, che ha appena vinto il Golden Globe, e le quattro di “Industry”, la serie ambientata nel mondo dell’alta finanza, rappresentata nell’evento romano dagli autori Mickey Down e Konrad Kay e dalla protagonista Myha’la Herrold.Molta attesa c’è ora per le produzioni italiane di HBO, prima fra tutte “Portobello”, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, che sarà su HBO Max dal 20 febbraio. Tra le nuove produzioni originali italiane in arrivo su HBO Max figurano “Melania Rea – oltre il caso”, la serie diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito, “Saman”, sulla giovane pachistana uccisa dalla famiglia, “In utero”, la serie con Sergio Castellitto creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi e “Peccato”, documentario-commedia con Emanuela Fanelli.