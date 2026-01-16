Nissan, nel 2025 leadership nei crossover elettrificati e grandi novità prodotto

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 è stato un anno importante per Nissan che consolida la propria leadership nel mercato dei crossover elettrificati, lancia nuovi modelli 100% elettrici e la terza generazione del propulsore e-POWER. Nissan Qashqai si conferma al 4° posto fra i C-SUV e al 7° posto fra gli ibridi più venduti in Italia, mentre Nissan X-Trail è al 10° posto fra i D-SUV più venduti. Entrambe i modelli sono disponibili con propulsore e-POWER o Mild Hybrid, con opzione 4WD per i clienti più avventurosi e i 7 posti su X-Trail.

Crescono i volumi di Nissan Ariya, il crossover 100% elettrico, che segnano un +43% rispetto all’anno precedente. E nel 2025 è arrivata in Italia la nuova versione Nismo, con motore da 435 CV di potenza e 600 Nm di coppia che spinge la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi. I vantaggi offerti della gamma crossover Nissan in termini di costi di esercizio sono stati molto apprezzati dalle società italiane di noleggio non captive, tanto che i modelli Qashqai, X-Trail e Juke sono tutti sul podio delle vendite. Per quanto riguarda le novità di prodotto, nel 2025 Nissan ha lanciato la sesta generazione di Micra – che torna in Europa in versione 100% elettrica – e la terza generazione di Leaf, completamente rinnovata nello stile e nei contenuti di prodotto. Due modelli iconici con cui Nissan amplia ulteriormente la sua offerta di prodotti elettrificati.

La nuova Micra, con linee da SUV compatto e interni spaziosi, è disponibile con batteria da 40 o 52kWh e autonomia fino a 416 km. La nuova Leaf, che ha un design da crossover con coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25, è disponibile con batteria da 52 o 75kWh, autonomia fino a 622 km. Entrambe le vetture, adatte sia per la città che per i lunghi viaggi, hanno una ricca dotazione di tecnologie innovative di assistenza alla guida, sicurezza e connettività. Lanciata, inoltre, la terza generazione della tecnologia e-POWER i cui punti di forza sono ulteriormente esaltati per fissare nuovi standard di guida, con tutto il piacere della guida in elettrico e la praticità di un veicolo termico. Rispetto alla generazione precedente, l’autonomia cresce del 13% e supera i 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP), le emissioni di CO2 passano da 116 g/km a 102 g/km, la rumorosità dell’abitacolo è ridotta di 5.6 dB e nella modalità Sport la potenza aumenta di 15 CV e arriva fino a 204 CV.

Nissan Qashqai con il nuovo e-POWER ha subito riscosso un notevole successo, con oltre 2.000 nuovi contratti dal lancio, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un loro peso sul totale vendite del modello che ha raggiunto il 70%, 5 punti in più della versione precedente.

Novità anche per Nissan More, la garanzia gratuita che si attiva e si rinnova con il tagliando eseguito presso la rete Nissan, che dal 2025 è ancora più vantaggiosa, grazie al maggior numero di componenti coperti dal programma. Sempre gratuita ma con molta più copertura. Nissan More si estende fino al decimo anno di vita della vettura o 200.000 km di percorrenza e offre una copertura assicurativa* di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo. Dal lancio (ottobre 2024) a oggi, sono circa 20.000 i clienti Nissan che hanno scelto Nissan More e le novità introdotte si applicano a tutti i contratti già attivati e offrono una ragione in più ad altri clienti per aderire all’iniziativa.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).