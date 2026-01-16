Svelato il percorso della fiamma paralimpica, 2000 km dal 24 febbraio al 6 marzo

MILANO (ITALPRESS) – Milano Cortina 2026 svela il percorso completo della Fiamma Paralimpica: dal 24 febbraio al 6 marzo la Fiamma percorrerà oltre 2.000 chilometri attraverso l’Italia, coinvolgendo 501 tedofori e animando per 10 giorni città e comunità con i Flame Festival e i Flame Visit, eventi celebrativi che porteranno nel Paese un messaggio forte e condiviso di unità e inclusione. Il percorso culminerà il 6 marzo all’Arena di Verona, pronta a ospitare la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dare il via al massimo evento sportivo al mondo per persone con disabilità.

“Il Viaggio della Fiamma Paralimpica racconta l’eredità più profonda dei Giochi: quella culturale e sociale. Ogni tappa sarà un’occasione per celebrare lo sport come forza capace di unire le comunità, promuovere l’inclusione e guardare al futuro con fiducia e responsabilità, portando in Italia i valori del Movimento Paralimpico – afferma Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 -. È un percorso che parla al Paese intero, che coinvolge territori, istituzioni e cittadini in un grande abbraccio collettivo. La Fiamma diventerà il simbolo di un’Italia che crede nel merito, nel coraggio e nella capacità di superare ogni limite, rendendo omaggio agli atleti che incarnano ogni giorno questi valori straordinari”.

Allianz, Partner Globale assicurativo dei Movimenti Olimpico e Paralimpico dal 2021, è impegnata fin dal 2006 con il Comitato Paralimpico Internazionale per la promozione dell’inclusività e della resilienza. In qualità di Presenting Partner, accompagnerà il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026, condividendo l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di partecipazione e integrazione. “Allianz sostiene come Presenting Partner il Viaggio della Fiamma Paralimpica in Italia, per promuovere e avvicinare sempre più persone ai valori del Movimento Paralimpico che il Gruppo Allianz affianca dal 2006”, sottolinea Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz SpA.

La Fiamma Paralimpica sarà accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla storica del Movimento Paralimpico. Da qui inizierà un viaggio che racconterà come lo sport possa essere un motore di cambiamento. Dal Regno Unito, la Fiamma Paralimpica farà il suo ritorno in Italia arrivando a Torino, prima tappa del suo percorso nazionale. Il tragitto della Fiamma renderà omaggio alla storia Paralimpica del Paese, dalla prima edizione dei Giochi Paralimpici a Roma nel 1960 fino a Torino 2006, quando l’Italia ospitò per la prima volta le Paralimpiadi Invernali, segnando un passaggio fondamentale nella promozione dell’inclusione attraverso lo sport.

Dal 24 febbraio al 2 marzo, la Fiamma animerà i cinque Flame Festival in programma: Torino (24 febbraio), Milano (25 febbraio), Bolzano (27 febbraio), Trento (28 febbraio) e Trieste (2 marzo), trasformando ogni tappa in un’occasione di partecipazione e celebrazione della comunità paralimpica e dei suoi valori. Parallelamente, il Viaggio sarà arricchito dai Flame Visit, eventi di piazza che Allianz e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno voluto organizzare per ampliare il Viaggio della Fiamma Paralimpica anche al Centro e Sud Italia, con quattro tappe previste il 26 febbraio a Roma, il 27 febbraio a Bari, il 2 marzo a Napoli e il 3 marzo a Bologna. Sempre il 3 marzo, le cinque Fiamme provenienti dai Flame Festival arriveranno a Cortina d’Ampezzo, convergendo nella suggestiva Cerimonia di Unione e dando vita a un’unica Fiamma Paralimpica.

“Il Viaggio della Fiamma Paralimpica è un racconto in movimento, un filo luminoso che unisce territori, storie e persone. Ogni tappa è pensata come un momento di incontro autentico, capace di lasciare un segno e ampliare l’abbraccio dei Giochi Paralimpici con un linguaggio contemporaneo, emozionante e profondamente umano. La Fiamma Paralimpica porta con sé valori condivisi e un senso profondo di appartenenza: desideriamo che ogni tappa lasci un ricordo che continui a vivere oltre il passaggio della Fiamma”, afferma Maria Laura Iascone, Direttrice delle Cerimonie della Fondazione Milano Cortina 2026.

Dopo la cerimonia di Unione a Cortina, il 4 marzo la Fiamma percorrerà le strade di Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Treviso e Mestre, fino a raggiungere Venezia, dove si terrà la prima Celebrazione di tappa, trasformando il passaggio in un momento di incontro e condivisione con cittadini, scuole e associazioni. Il 5 marzo continuerà il suo viaggio attraverso Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, fino a giungere a Padova per la seconda Celebrazione di tappa, portando entusiasmo e partecipazione lungo tutto il Veneto. Il 6 marzo, dopo il passaggio a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala, la Fiamma concluderà il suo viaggio all’Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sarà un momento storico: per la prima volta, infatti, un sito UNESCO ospiterà l’apertura delle Paralimpiadi, scrivendo una nuova pagina nella storia dei Giochi. L’arrivo della Fiamma a Verona segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

– Foto Fondazione Milano Cortina 2026 -

(ITALPRESS).