Abodi “Sui nuovi stadi il Governo andrà avanti con il Commissario straordinario”

PERUGIA (ITALPRESS) – “L‘impiantistica sportiva ha bisogno sistematicamente di rinnovarsi, a partire dagli stadi. Non è più possibile che una nazione come l’Italia abbia ancora strutture obsolete e poco accoglienti. Abbiamo bisogno di stadi accessibili a tutti, intelligenti dal punto di vista tecnologico, sicuri, energeticamente educati. E, grazie al Commissario straordinario designato dal Governo, sarà fatto”. Lo afferma il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi rispondendo a una delle domande di una lunga intervista rilasciata al direttore del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande, che sarà pubblicata domani mattina nelle prime pagine del Corriere dell’Umbria, del Corriere di Siena e del Corriere di Arezzo.

“In 3 anni – dichiara il ministro – abbiamo destinato allo sport 1,6 miliardi di euro finalizzati all’impiantistica sportiva, per offrire luoghi di sport moderni, sicuri e inclusivi, nella consapevolezza del contributo che questo settore offre alla coesione sociale, alla salute e alla qualità della vita delle comunità. Tanto abbiamo fatto, ma tanto c’è ancora da fare”.

Nell’intervista Abodi traccia anche una linea netta sul dopo Olimpiadi: Milano-Cortina non sarà solo un evento, ma un piano infrastrutturale di lungo periodo da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, con opere stradali, autostradali e ferroviarie attese da decenni e una quota rilevante destinata agli impianti sportivi. “Il nostro obiettivo – afferma il ministro – non è soltanto contribuire a organizzare al meglio la competizione sportiva più importante al mondo, ma è anche quello di lasciare eredità materiali e immateriali, non solo sportive”.

Per le infrastrutture più complesse, il Governo rivendica la scelta di aprire i cantieri anche dopo i Giochi per evitare interferenze e garantire il completamento degli interventi nel 2033. “Gli investimenti sulle infrastrutture – spiega Abodi – ammontano a più di 3 miliardi e mezzo di euro, dei quali quasi il 15% dedicati agli impianti sportivi, con opere stradali, autostradali e ferroviarie attese da decenni, alcune delle quali, per la loro complessità progettuale e realizzativa, avranno bisogno di tempo e per le quali apriremo i cantieri dopo i Giochi per non creare dannose interferenze e che saranno terminate comunque nel 2033″.

In merito alla Nazionale di calcio e all’attesa per le qualificazioni al Mondiale, Abodi afferma: “Vogliamo il Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico soprattutto per i nostri figli, i nostri nipoti, comunque per i più giovani che non hanno mai visto l’Italia in campo, perché l’ultima partecipazione nel 2012 ci ha visto peraltro entrare e uscire molto velocemente dalla competizione. C’è fiducia e non può essere altrimenti”.

Il ministro rivendica inoltre investimenti record sullo sport di base e sull’impiantistica, il rilancio dei Giochi della Gioventù come progetto educativo nazionale e misure strutturali per lo sport femminile, dal sostegno al professionismo agli interventi a tutela delle atlete come – spiega ancora Abodi – “il sostegno alla maternità delle atlete per il quale abbiamo previsto un contributo mensile pari a 1.000 euro per 12 mensilità”. Abodi risponde inoltre a domande sui successi della pallavolo nazionale e locale e traccia il punto sugli investimenti in Umbria, regione indicata come esempio di sport diffuso e presidio sociale.

