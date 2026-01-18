Groenlandia, Meloni “Un errore i dazi contro chi invia truppe, evitare escalation”

ROMA (ITALPRESS) – “La previsione di un aumento dei dazi verso i Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia è un errore e non la condivido, condivido l’attenzione che la presidenza americana dedica all’Artico e va evitata l’eccessiva ingerenza di attori ostili”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Seul, in merito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Per Meloni la volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe in Groenlandia va letta nell’ottica “di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un’iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori. Mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione, per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della Nato”.

“E’ la Nato il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico – ha aggiunto il premier – e credo che il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa. A maggior ragione perchè la Nato ha cominciato a fare questo lavoro credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni. Credo che sia necessario invece riprendere su questo il dialogo, evitare una escalation da questo punto di vista ed è quello su cui sto lavorando”.

“Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso, e ho sentito il segretario generale della Nato che mi conferma un lavoro che l’Alleanza Atlantica sta iniziando a fare da questo punto di vista – ha sottolineato il presidente del Consiglio -. Chiaramente nel corso della giornata sentirò anche i leader europei, è convocata credo una riunione a livello per ora di Coreper dell’Unione Europea ma io credo che in questa fase sia molto importante parlarsi ed evitare una escalation perchè si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario per tutti”.

“Mi pare che dal punto di vista americano non fosse chiaro il messaggio che era arrivato da questa sponda dell’Atlantico, e che il rischio sia quello che le iniziative di alcuni Paesi europei fossero lette in chiave anti-americana – ha proseguito Meloni -. Invece non era quella l’intenzione che si aveva. Chiaramente gli attori che preoccupano sono altri, però questo messaggio mi è sembrato che non fosse affatto chiaro”.

Il premier ha anche parlato di Medio Oriente, annunciando che l’Italia è stata invitata a partecipare al Board of Peace per Gaza: “Penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nel processo di pace”, ha spiegato.

